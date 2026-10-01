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Kathleen Temple
Oct 1

Thank you for your excellent frequent missives, Lisa. I value them very highly!

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